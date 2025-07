Za vikend pojedinačno prvenstvo Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Pojedinačno prvenstvo Crne Gore u atletici, u seniorskoj konkurenciji, biće održano za vikend u Pljevljima, saopšteno je iz Atletskog saveza.

Šampionat, 71. po redu, tokom dva takmičarska dana na stadionu pod Golubinjom okupiće više od 70 atletičara iz 14 crnogorskih klubova.

Atletičari će se nadmetati u 19, a atletičarke u 18 disciplinama.

Nadmetanja prvog takmičarskog dana, u subotu, počeće u 16, a u nedjelju u 14 sati.

Najavljeno je da će nastupiti i crnogorska rekorderka u skoku u vis Marija Vuković, kojoj su

bodovi značajni za učešće na Svjetskom prvenstvu, krajem septembra u Japanu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS