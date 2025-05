Za vikend finalni turnir Kupa Crne Gore za rukometaše

Podgorica, (MINA) – Finalni turnir Kupa Crne Gore za rukometaše biće odigran za vikend u Bemaks areni, a za trofej će se boriti Mornar 7 i Rudar, odnosno Lovćen i Budvanska rivijera Budva.

Trofej brani Lovćen, koji je u prošlogodišnjem finalu slavio protiv Budvanske rivijere 31:29.

Trener cetinjskog sastava Marko Dapčević kazao je da ne bježe od uloge favorita.

“Nećemo dozvoliti da nas zavara meč sa Budvanima koji smo odigrali u šampionatu, a koji smo dobili dvocifrenom razlikom. Oni su tada bili u izgradnji tima, sada su iskusniji. Idemo korak po korak”, kazao je Dapčević na konferenciji za novinare.

Predstavnik Budvanske rivijere Srđan Ćulafić kazao je da respektuje rivala, ali da je u jednom meču sve moguće.

“Po nekom nepisanom pravilu naši dueli privlače posljednjih godina veliku pažnju, jer smo izgradili rivlastvo. Mi smo u situaciji, da smo izvršili reorganizaciju kluba, pravimo temelj za neka buduća vremena. Očekujem tešku utakmicu, ali kada se igra jedan meč, sve je moguće. Vjerujem u moju ekipu, iako je Lovćen u domaćim takmičenjima uvijek favorit”, istakao je Ćulafić.

Trener Rudara Igor Mašković naglasio da će njegov tim pružiti maksimum.

“Četvrtu godinu zaredom smo na finalnom turniru, jednom smo igrali finale. I mi, kao i Mornar, imamo kadrovskih problema. Rival je kvalitetan, žao mi je što se ne sastajemo u finalu. Neka pobijedi bolji”, kazao je Mašković.

Šef strčnog štaba Mornara Stevo Nikoćević kazao je da vjeruju u finale, uprkos brojnim kadrovskim problemima.

“Momci jedva čekaju da počne polufinale. Borićemo se, ali moram da kažam da imamo kadrovskih problema. Neki igrači su nam otišli na ekskurziju, neki da rade, ali šta je tu je. Obećavam da ćemo dati sve od sebe da pokušamo da iznenadimo Rudar”, kazao je Nikočević.

Turnir će početi subotnjim duelom Mornara i Rudara u 15 sati i 30 minuta, dok će se dva i po sata sastati Lovćen i Budvanska rivijera.

