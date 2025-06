Za prvaka Crne Gore konkuriše 172 mladih šahista

Podgorica, (MINA) – Jubilarno, 30. Prvenstvo Crne Gore za mlade šahiste okupilo je u cetinjskom hotelu Grand 172 mladih šahistkinja, saopšteno je iz Šahovskog saveza.

Velemajstor Božidar Ivanović na ceremojiji svečanog otvranja poželio je mladim šahistima i šahistkinjama dobrodošlicu u Prijestonicu, naglasivši da šah u Crnoj Gori dobija sve bolji status.

“To je posljedica sinergije, agilnog rukovodstva Šahovskog saveza predvođenog Jovanom Milovićem i Ministarstva sporta i mladih na čelu sa Dragoslavom Šćekićem koje sve aktivnije podržava aktivnosti Saveza, ali koje i novim zakonskim odredbama nastoji da ispravi nepravdu učinjenu šahu”, rekao je Ivanović.

On je uručio ugovore stipendistima Šahovskog saveza u 2025. godini.

Shodno odluci Ministarstva sporta i mladih, za stipendije u ovoj godini, opredijeljen je rekordan iznos od 15.000 EUR, a svojim rezultatima zaslužili su ih Peko Đurović, Đorđe Žižić, Sofija i Ilija Milović i Mihailo Pušara.

Velemajstor Ivanović je podsjetio učesnike da će po pet najboljih u svakoj kategoriji biti nagrađeno smještajem na Evropskom prvenstvu za mlade koje će u oktobru biti održano u Budvi.

Na taj način 60 mladih crnogorskih šahistkinja i šahista će predstavljati našu zemlju na najkvalitetnijoj evropskoj smotri šaha za mlade

U umjetničkom dijelu programa nastupio je budući student Muzičke akademije, Damjan Dževerdanović koji je prošle godine trijumfovao na ovom prvenstvu u kategoriji dječaka do 18 godina.

Ovogodišnje prvenstvo je prvo koje se igra u novim starosnim kategorijama do 7, do 9, do 11, do 13, do 15 i do 18 godina.

Takmičarke i takmičari u dvije najmlađe grupe nadmetaće se do ponedjeljka, dok će preostale četiri grupe borbe voditi do četvrtka.

Organizator je Šahovski savez Crne Gore, glavni pokrovitelj je Ministarstvo sporta i mladih, dok su prijatelji turnira: Crnogorski elektrodistributivni sistem (CEDIS), Sava osiguranje i Zapad banka.

