Za medalje borilo se 180 šahista

Podgorica, (MINA) – Tradicionalno, 30. Prvenstvo Crne Gore za mlade u šahu okupilo je na Cetinju 180 šahista, koji su se za medalje borili u grupama do osam, deset, 12, 14, 16 i 18 godina.

Mlade šahistkinje i šahisti, osim za medalje, borili su se i za prvih pet mjesta koje donose plasman na Evropsko prvenstvo za mlade, koje će krajem oktobra i početkom novembra bidi pdržano u Budvi.

Šahovski savez Crne Gore obezbijediće smještaj na prvenstvu u Budvi za po pet prvoplasiranih u svakoj grupi.

Najbolji po kategorijama bili su Anita Rovčanin (Nikšić) i Jaroslav Popov (Dama – Budva) do 11 godina, a do 13 Kira Popova (Dama) Stefan Mihajlović (Elektroprivreda).

U konkurenciji do 15 godina najbolji su bili Neda Šljivić (Osnovne i srednje škole) i Đorđe Žižić (Budućnost), dok su do 18 godina Mihailo Pušara (Herceg Novi) i Katarina Đukić (Budućnost).

Djevojčice i dječaci igrali su zajedno, a plasman je naknadno određivan.

Zanimljivo je istaći da su u grupi do 13 godina prva tri mjesta zauzele tri djevojčice, dok je pobjednik grupe do 15 godina, Đorđe Žižić bio najuspješniji takmičar prvenstva sa 8,5 poena.

Organizator prvenstva bio je Šahovski savez, a generalni pokrovitelj Ministarstvo sporta i mladih.

Prijatelji prvenstva bili su Crnogorski elektrodistributivni sistem (CEDIS), Sava osiguranje i Zapad banka.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS