Vušurović napustio Klub crnogorskih olimpijaca

Podgorica, (MINA) – Zlatni olimpijac Igor Vušurović saopštio je danas da napušta Klub crnogorskih olimpijaca (KCO), nezadovoljan dugogodišnjim radom te nevladine organizacije.

On je u saopštenju, nakon Skupštine, kazao da uspravne glave i čist pred sobom napušta KCO, uz želju da u Klubu više poštuju olimpijce nego penzionisane političare.

KCO je na Skupštini za novu predsjendicu izabrao Ljiljanu Vučević, koja je zamijenila Andriju Popovića.

Vušurović je podsjetio da KCO od osnivačke skupštine, pa sve do danas, nije imao niti jednu sjednicu UO, nadzornog odbora i godišnju/izbornu skupštinu.

Prema njegovim riječima, jedina Skupština koja je ikada održana bila je pomenuta Skupština na Cetinju 29. juna 2011 godine.

“S obzirom da je statutom KCO striktno navedeno trajanje mandata upravljačke strukture na četiri godine, dolazimo do činjenice da današnju Skupštinu nije mogao zakazati niko drugi do delegati KCO, jer je mandat predsjedniku, članovima UO i Nadzornog odbora KCO istekao 29.06.2015 godine”, naveo je Vušurović u saopštenju.

On je naglasio da sve nakon tog datuma nema pravnu snagu i uporište u statutu KCO, kao i da tu spadaju sva izdata punomoćja, inicijative, saopštenja potpisane od strane lica van mandata.

“Kako do sada nije bilo OBAVEZNIH godišnjih Skupština i usvojenih izvještaja o finansijskom poslovanju kluba, planu i radu kluba, izvještaja sa sjednica UO i nalaza nadzornog odbora, pitam se kako baš sada da se zakaže Izborna skupština sa predloženim dnevnim redom”, rekao je Vušurović.

On je u saopštenju zapitao da li 14 godina “rada” staje na jedan papir zanemarivanjem svih obaveza propisanih statutom koji je danas suspendovan nespretnom željom i nepoznavanjem većine?

“Uprkos prisustvu magistra prava i običnog pravnika, aminovan je ovakav scenario.

Klub za vrijeme svog postojanja nije poslao niti jedan poziv za učlanjenje novih članova kluba koji su to pravo stekli shodno statutu KCO! Da li je moguće da nikada poziv za članstvo nije došao na adrese crnogorskih rukometašica koje su osvojile srebro na OI 2012. godine u Londonu”, kazao je Vušurović.

On je istakao da nijedan od crnogorskih vaterpolista od OI Peking 2008 zaključno sa Parizom 2024 godine nije dobio poziv za članstvo u KCO.

“Šta je poenta “držanja” van KCO a ženske rukometne reprezentacije i čovjeka sa srebrnom medaljom, četvorostrukog olimpijca Predraga Peđe Jokica, svi nosioci priznanja COK-a “Zlatna zvijezda crnogorskog sporta”? Nijedan član sportske komisije COK-a nije član kluba KCO, potpredsjednica COK-a takodje”, rekao je Vušurović.

On je naglasio da je, ukoliko je poznato da su po statutu članovi KCO po funkciji predsjednik COK-a i član MOK-a iz Crne Gore, nemoguće da nacionalni komitet ne zna za tako grub propust u radu NVO koja ima četiri delegata u Skupštini COK-a..

“To nije dovoljno nacionalnim savezima da preispitaju ulogu KCO u svojoj skupštini, ne sumnjajući u njegovu ispravnost! Zbog neslaganja sa načinom rukovodjenja KCO, od 2012. godine ulogu potpredsjednka zamijenio sam ulogom delegata Skupštine”, rekao je Vušurović.

On je naglasio da ako ljude ne zovete u kuću da svrate, niko neće ni svraćati nepozvan.

