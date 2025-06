Vukčević objavio spisak za EP

Podgorica, (MINA) – Selektor omladinske fudbalske reprezentacije Crne Gore Nenad Vukčević objavio je danas spisak igrača za završni turnir Evropskog prvenstva u Rumuniji.

Vukčević je za turnir pozvao 20 igrača.

Na spisku su golmani – Ognjen Milović (Kom), Tomaš Đurović (Iskra);

odbrana – Bodin Tomašević (Bolonja, Italija), Aleksa Karadžić (Iskra), Bojan Damjanović (Sutjeska), Miloš Vračar (Podgorica), Lazar Šekularac (Jedinstvo Franca), Lazar Maraš (Dečić Admiral bet);

vezni red – Marko Perović (Almerija, Španija), Lazar Savović, Stefan Đukanović, Danilo Vukanić, Andrej Camaj (Budućnost), Danilo Ćetković (Sutjeska), Lazar Zlatičanin (Mornar), Vuk Vlahović (Dinamo Zagreb, Hrvatska), Petar Jauković (Vojvodina, Srbija);

napad – Marko Tadić (Partizan, Srbija), Filip Perović (Iskra), Andrej Kostić (Budućnost).

Crna Gora se nalazi u grupi A, sa Rumunijom, Danskom i Španijom.

Sokoli će na startu igrati sa domaćinom Rumunijom, 13. juna na stadionu Arkul de triumf u Bukureštu.

Vukčević je rekao da je istorijski uspjeh već napravljen plasmanom na Evropsko prvenstvo, a da sada samo mogu da urade nešto više.

„Nažalost, okolnosti su takve da nećemo biti kompletni i to je ono što nas ne raduje. Ali, realnost je takva, siguran sam da će momci koji su tu uraditi sve da odgovore maksimalno na ono što budemo tražili od njih. Vidjećemo za koliko će to biti dovoljno, rekao je Vukčević.

