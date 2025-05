Vujović pobjednik turnira na Cetinju

Podgorica, (MINA) – Novak Vujović pobjednik je trećeg inkluzivnog turnira u stonom tenisu – Za sve, koji je danas održan na Cetinju.

On je u finalu bio bolji od Dejana Bašanovića

3:2

Pobjedničko postolje komletirao je Danilo Pajović, koji je u meču za treće mjesto pobijedio Duška Lazovića 3:1.

Turnir je okupio rekordna 32 takmičara iz stonoteniskih klubova OSI Orlov krš”, Luča, Spin i Lovćen, kao i rekreativaca iz Prijestonice.

Proglasio ga je otvorenim predsjednik Stonoteniskog kluba OSI Orlov krš Nikola Kaluđerović, a učesnike je pozdravio i prvi čovjek Paraolimpijskog komiteta Igor Tomić.

Prisustvovali su i predsavnik prijestonice Cetinje Vuk Latković i predsjednik Udruženja paraplegičara Cetinja Dejan Tmušić.

Organizator turnira bio STK OSI Orlov krš, a organizaciju turnira podržali su Sekretarijat za obrazovanje, sport i mlade Prijestonice Cetinje i Paraolimpijski komitet.

