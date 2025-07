Vujičić sudila finale Evropskog prvenstva u Španiji

Podgorica, (MINA) – Crnogorska sudinica Suzana Vujičić sudila je finale juniorskog Evropskog prvenstva za košarkašice u španskoj La Palmi.

Trofej je osvojila Španija, koja je u finalnom meču savladala Finsku 81:72.

Crnogorska reprezentacija nastup je završila kao osmoplasirana.

Vujičić je na međunarodnoj košarkaškoj sceni sa znakom FIBA od 2019. godine.

Ona je na juče završenom šampionatu Evrope sudila četvrtfinalni duel Francuske i Italije, kao i polufinale u kojem su rivali bili Finska i Belgija.

Vujičić je sudila regionalnu WABA ligu i Balkansku mušku ligu.

Dijeli pravdu u crnogorskom šampionatu, u muškoj i ženskoj ligi.

