Vučević nova predsjednica Klub crnogorskih olimpijaca,

Podgorica, (MINA) – Ljiljana Vučević nova je predsjednica Kluba crnogorskih olimpijaca (KCO), odlučeno je na Skupštini u Podgorici.

Vučević je dobila jednoglasnu podršku, a na toj funkciji zamijenila je Andriju Popovića.

Nova predsjednica zahvalila se na ukazanom povjerenju i podršci, navodeći da joj je velika čast, ali i odgovornost.

Ona je naglasila da će njena prva i najvažnija misija biti da motiviše sve crnogorske olimpijce i olimpijke da se priključe Klubu, da zajedno grade zajednicu zasnovanu na vrijednostima olimpizma.

“Računam na njihovo aktivno uključivanje, jer Klub ima snagu onoliko koliko su njegovi članovi posvećeni i angažovani. Upravo iz tog razloga ostavili smo otvoreno jedno mjesto u Upravnom odboru, koje je namijenjeno predstavniku nove generacije olimpijaca i olimpijki koji se budu priključili Klubu u narednom periodu”, rekla je Vučević nakon sjednice.

Vučević, rođena Mugoša, jedna je od najsjajnijih figura crnogorskog i jugoslovenskog rukometa.

Rođena je 10. aprila 1962. godine u Titogradu, a karijeru je započela u Ženskom rukometnom klubu Budućnost 1976, sa samo 14 godina.

Igrala je na poziciji srednjeg beka i bila kapiten slavne generacije koja je ušla u Prvu saveznu ligu 1981. godine.

Kasnije je igrala za Voždovac iz Beograda i francuski USM Gagny.

U dresu SFR JUgoslavije na Svjetskom prvenstvu 1982. osvojila je bronzanu medalju, a dvije godine kasnije olimpijsko zlato na Igrama u Los Anđelesu.

Za potpredsjednika KCO izabran je Mirko Vičević, bivši vaterpolista, evropski, svjetski i olimpijski šampion i član Svjetske kuće slavnih u vaterpolu.

Skupština je izabrala i novi Upravni i Nadzorni odbor.

UO, pored predsjednice Vučević i potpredsjednika Vičevića, su i Svetlana Antić, Andrija Popović, Bojan Kosić i Osman Erović, dok će 7. član biti naknadno izabran iz redova mladih olimpijaca i olimpijki, nakon što se učlane u KCO.

Članovi Nadzornog odbora KCO su Sonja Barjaktarović, Antionio Petrović i Mladen Vlahović.

Klub crnogorskih olimpijaca osnovan je 2010. godine sa ciljem da okuplja učesnike Olimpijskih igara, osvajače medalja, glavne trenere, selektore i sudije sa olimpijskim iskustvom.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS