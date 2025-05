Vojvodić popravio crnogorski rekord na 110 metara sa preponama

Podgorica, (MINA) – Atletičar barskog Mornara Matija Vojvodić postavio je novi crnogorski juniorski rekord u trci na 110 metara sa preponama.

On je prvog takmičarskog dana pojedinačnog prvenstva Crne Gore za mlađe juniore u Baru, trku istrčao za 14 sekundi i 42 stotinki.

Najviše uspjeha imali su atletičari barskog kluba 11 medalja, ispred pljevaljskog Rudara sa osam i Mornara sa sedam medalja.

Pojedinačno prvenstvo Crne Gore za mlađe juniore i juniorke okupilo je više od 130 atletičara iz atletskih klubova Podgorica, Jedinstvo, Mornar, Lim, Sanja, Orion, Rudar, Tara, Milenijum, Lovćen, Cetinje, Zeta 2012, Dionis i Nikšić.

Van konkurencije nastupili su takmičari AK Vojvodina iz Novog Sada.

