Vizer i naredne četiri godine na čelu IJF-a

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Svjetske džudo federacije Marijus Vizer i naredne četiri godine obavljaće tu funkciju, odlučeno je na Kongresu te asocijacije.

Vizer je dobio jednoglasnu podrđku delegata Kongresa.

“Još jednom i uvjek vam se zahvaljujem na vašem poverenju, lojalnosti, saradnji i podršci. Možete biti sigurni da ćemo novi Izvršni komitet IJF-a i ja biti posvećeni, još motivisaniji nego u prošlosti, da radimo sve bolje i bolje za budućnost džudoa”, rekao je Vizer.

Izabran je i novi Izvršni komitet, a jednoglasnu podršku dobio je Maks-Erve Žorž, direktor za međunarodna partnerstva IJF-a.

Džudo savez Crne Gore na Kongresu predstavljali su predsjednik Jovica Rečević i generalni sekretar Dragan Mrvaljević.

Kongres je održan u Laslo Pap areni, koja će biti domaćin Svjetskog prvenstva za seniore.

Najavljeno je učešće 556 takmičara iz 93 države, a crnogorski džudo predstavljaće Jusuf Nurković u kategoriji do 66 i Jahja Nurković do 73 kilograma.

U prvom kolu Jusuf Nurković sastaće se u subotu sa predstavnikom Bugarske Bojanom Jotovim, dok je Jahja Nurković voljom žrijeba slobodan na startu.

Rival u drugom kolu dan kasnije biće mu bolji iz duela Brazilca Danijela Sarahina i Njemca Igora Vandtkea.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS