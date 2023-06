Viktor Dukić zlatni na Svjetskom kupu u Budimpešti

Podgorica, (MINA) – Kik bokser podgoričkog kluba Rad, Viktor Dukić, osvojio je zlatnu medalju na Svjetskom kupu u Budimpešti.

Mlađi junior trijumfovao je u superteškoj kategoriji, u disciplini K1, a do zlatnog odličja došao je nakon pobjeda protiv predstavnika Letonije i Srbije.

Dukić je ove godine postao prvak Crne Gore, a bio je zlatni na Evropskim kupovima u Beogradu i Sarajevu.

“Viktor Dukić je opravdao očekivanja kluba, porodice i države. Om je disciplinovan, inteligentan, posvećen radu u sportu i zato rezultati dolaze kao potvrda ozbiljnosti i stručnosti u radu”, rekao je njegov trener Veselin Piletić.

Na korak od pobjedničkog postolja zaustavljeni su Nemanja Drobnjak, Luka Šćepanović, Vasilije Bubanja i Petar Radonjić.

“Ponosan sam na sve takmičare kik boks kluba Rad, koji svojim radom daju primjer svima kako se treba boriti za ugled države Crne Gore”, rekao je Piletić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS