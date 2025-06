Vidović prvo pojačanje Primorca

Podgorica, (MINA) – Crrnogorski reprezentativac Stefan Vidović prvo je pojačanje Primorca za narednu sezonu, saopšteno je iz kotorskog vaterpolo kluba.

Vidović je ponikao u Jadran m:telu, sa kojim je osvojio šest titula i sedam trofeja Kupa Crne Gore.

Igrao je i za Debrecin, Ortiđu, a posljednju polusezonu nastupao je za Romu.

Vidović je kazap da je srećan što se vraća u crnogorski vaterpolo i što će ponovo imati priliku da se takmiči na najvišem nivou.

“Primorac je klub sa velikom tradicijom i bogatom istorijom i drago mi je što su se naše ambicije poklopile. Vjerujem da nas očekuje uzbudljiva sezona, puna izazova, ali i lijepih momenata.

Spreman sam da dam svoj maksimum i na treninzima i u utakmicama, kako bismo svi zajedno bili ponosni na ono što radimo”, kazao je Vidović.

