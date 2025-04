Vezenkov u najboljoj petorci Evrolige

Podgorica, (MINA) – Košarkaš Fenerbahčea Najdžel Hejs-Dejvis, Karsen Edvards iz Bajerna, Kendrik Nan iz Panatinaikosa, Ti Džej Šorts iz Pariza i košarkaš Olimpijakosa Saša Vezenkov, čine idealnu petorku ligaškog dijela Evrolige, objavljeno je na zvaničnom sajtu tog takmičenja.

Najbolju petorku birali su glavni treneri, čiji je udio u glasanju bio 35 odsto, kapiteni sa takođe 35 odsto, mediji sa 20 odsto i navijači sa deset odsto.

Evroliga je ranije objavila da je najbolji trener Šarunas Jasikevičijus iz Fenerbahčea.

Najbolji odbrambeni igrač je Nik Vajler-Bab iz Bajerna, dok je nagradu Zvijezda u usponu dobio košarkaš Pariza Nadir Hifi.

