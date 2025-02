Veliki trijumf Budućnost Volija protiv Crvene zvezde

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija pobijedili su večeras u Beogradu, nakon produžetka, ekipu Crvene zvezde 96:89, u utakmici 20. kola Admiralbet ABA lige.

Utakmica je u regularnom toku završena neriješeno 80:80.

To je 11. uzastopni, ukupno 18. trijumf podgoričkog tima u regionalnom takmičenju ove sezone.

Pobjednika duela odlučila je serija od 11:0 podgoričkog tima za vođstvo 96:87, minut i 11 sekundi prije kraja dodatka.

Budućnost je bila bliža trijumfu i u regularnom toku, dva minuta i 55 sekundi prije kraja vodila je 80:72, ali je dozvolila rivalu da se serijom 8:0 vrati u meč i izbori produžetak.

Tragičar je bio Kodi Miler-Mekintajer, koji je sekund prije kraja imao priliku da svom timu donese prvo vođstvo i pobjedu, ali je realizovao samo jedno slobodno bacanje i meč odveo u produžetak.

Ekipa trenera Andreja Žakelja nadigrala je rivala koji je tek početkom produžetka prvi put došao u vođstvo.

Podgorički sastav do pobjede vodili su Mekinli Rajt sa 19 i Rašid Salajmon sa 17, dok je poen manje ubacio Nikola Tanasković.

Dvocifreni su bili i Jogi Ferel sa 13 i Džuan Morgan sa 11 poena.

U domaćem sastavu, koji je doživio četvrti poraz u regionalnom takmičenju, bolji od ostalih bili su Filip Petrušev sa 17 i Miler-Mekintajer sa 16 poena.

