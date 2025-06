Veliki preokret Partizana i pobjeda nakon produžetka

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija poraženi su na startu finalne serije plej-ofa ABA lige.

Budućnost je večeras u Podgorici, u prvom meču finala, poražena od Partizana nakon produžetka, 94:88.

Utakmica je u regularnom toku završena neriješeno 83:83.

Budućnost je bila na pragu pobjede, dva minuta i 20 sekundi prije kraja regularnog dijela vodila je 78:69, a u posljednji minut ušli je sa prednošću od osam poena (81:73).

Partizan je serijom od 8:0 uspio da izbori produžetak, u kojem se bolje snašao.

Budućnost će biti domaćin i drugog meča, u subotu u 21 sat.

U plej-ofu igra se na tri pobjede.

