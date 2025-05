Vaterpolistima Budućnosti bronzana medalja

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti Budućnosti kao trećeplasirani završili su nastup u Prvenstvu Crne Gore.

Budućnost je večeras u Podgorici, u odlučujućem trećem meču, savladala Kataro 12:11 i sa 2:1 u seriji došla do bronzanog odličja.

Do pobjede podgorički tim došao je nakon velikog preokreta u trećoj i četvrtoj četvrtini.

Kataro je početkom trećeg dijela vodio 8:3.

Domaći sastav do pobjede vodio je David Stevović sa četiri gola, po dva postigli su Vučina Popović, Marko Bošković i Andrej Durutović, a po jedan Petar Brnović i Matija Brguljan.

U kotorskom timu najbolji je bio Marko Milić sa pet pogodaka, Dušan Milaš postigao je tri, a po jedan Uglješa Vukasović, Ivan Milošević i Nebojša Petrović.

