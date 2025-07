Vaterpolisti pobijedili Kinu, protiv Brazila ili Kanade u osmini finala

Podgorica, (MINA) Vaterpolo reprezentacija Crne Gore pobijedila je Kinu 13:8 (3:0, 2:2, 3:3, 5:3) u posljednjem meču grupne faze Svjetskog prvenstva u Singapuru.

Od ishoda duela između Hrvatske i Grčke zavisi sa koje će pozicije u grupi D Crna Gora dočekati osminu finala i da li će igrati protiv Brazila ili Kanade.

Ukoliko Hrvatska pobijedi, crnogorska selekcija osvojiće drugo mjesto u grupi i za četvrtfinale igraće protiv Kanade.

Pobjeda Grčke od najmanje dva gola razlike za rival Crnoj Gori u osmini finala dovela bi Brazil.

U duelu sa Kinom nije bilo rezultatske neizvjesnosti, ali ni dobre igre našeg tima.

Prilično opušteno, svjesni razlike u kvalitetu, crnogorski tim je odigrao protiv autsajdera, upisao očekivane bodove i sada su sve misli usmjerene ka nokaut fazi.

Po dva gola protiv Kine upisali su Dmitri Holod, Jovan Vujović, Dušan Banićević i Aljoša Mačič, a po jedan Savo Ćetković, Filip Gardašević, Dušan Marković, Balša Vučković i Strahinja Gojković.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS