Usvojen Pravilnik o kategorizaciji sportova do 2027. godine

Podgorica, (MINA) – Upravni odbor Crnogorskog olimpijskog komiteta (COK) usvojio je Pravilnik o kategorizaciji sportova od ove do 2027. godine, sa ispravljenim tehničkim greškama i uvaženim komentarima Ministarstva sporta i mladih.

Kako je saopšteno iz COK-a, time se dodatno precizira sistem kategorizacije sportova.

Na sjednici Upravnog odbora COK-a u četvrtak, drugoj ove godine, donijete su važne odluke o učešću crnogorskih sportista na međunarodnim takmičenjima, unapređenju sportskog sistema i finansijskoj podršci nacionalnim savezima.

Navodi se da je na sjednici usvojen izvještaj o nastupu Crne Gore na Evropskom olimpijskom festivalu mladih (EYOF) u Bakurianiju.

Crnogorsku delegaciju predvodila je mlada skijašica Danijela Medenica, koja je nastupila u alpskom skijanju.

Iz COK-a su kazali da je, paralelno s analizom prethodnog nastupa, Upravni odbor razmatrao i pripreme za Igre malih zemalja Evrope (IMZE) u Andori ove godine.

„Usvojen je izvještaj o dosadašnjim aktivnostima, a za šefa misije imenovan je Ivan Bošković, dok je Ivan Ječmenica predložen za članstvo u Tehničkoj komisiji IMZE“, kaže se u saopštenju.

Na sjednici je usvojen i Plan COK-a za ovu godinu, koji definiše ključne ciljeve i prioritete u razvoju crnogorskog sporta, s naglaskom na međunarodnu konkurentnost i podršku sportistima.

Upravni odbor je razmatrao i Pravilnik o vrstama i disciplinama sportova, koji će biti finalizovan nakon dostavljanja potrebnih podataka od Streljačkog saveza i Vaterpolo i plivačkog saveza.

