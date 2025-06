UO smijenio Brnovića

Podgorica, (MINA) – Ivan Brnović nije više trener fudbalera Budućnosti, odlučio je Upravni odbor podgopričkog kluba.

Navodi se da je većinski stav UO bio da Brnović bude smijenjen.

“Glavni razlog njegove smjene su narušeni međuljudski odnosi u klubu, stručnom štabu i odnosu sa navijačima. Brnoviću se zahvaljujemo na sportskom uspjehu koji je ostvario sa klubom”, rekao je predsjednik UO Budućnosti Boško Kovačević portalu Vijesti.

Brnović je došao u finišu sezone 2023/24, sa podgoričkim timom osvojio je Kup, da bi u prethodnoj dominantno vodio ekipu do šampionske titule.

