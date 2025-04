Ubjedljive pobjede Jadrana i Primorca

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti Jadrana i Primorca ostvarili su pobjede u šestom kolu prvenstva Crne Gore.

Jadran je večeras u Herceg Novom savladao Budvu 18:5 i zadržao maksimalan učinak.

Hercegnovski tim do pete pobjede vodio je Danilo Radović sa četiri, Strahinja Gojković je postigao tri, dok su po dva gola postigli Jovan Vujović, Đorđe Lazić i Danilo Stupar.

Po jednom u strijelce upisali su se Dmitri Holod, Uroš Vučurović, Dimitrije Obradović,Nikola Petrović i Vuk Milojević.

U poraženom sastavu po jednom upisali su se Petar Mitrović, Radivoj Radanović, Luka Savić, Luka Dragović i Igor Kojičić.

Ubjedljivu pobjedu slavio je i Primorac, koji je u Kotoru savladao Budućnost 18:5.

Najefikasniji u pobjedničkom tmu bio je Nikola Brkić i Balša Vučković sa po tri gola, dok su dvostruki strijelci bili Tim Perov, Dušan Matković,

Nemanja Vico i Đorđije Stanjević.

Po jednom upisali su se Savo Ćetković, Nika Šušiašvili, MIlan Nikaljević i Petar Ćetković.

U ekipi Budve dvostruki strijelac bio je Damjan Vujičić.

U ovom kolu slobodan je bio Kataro.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS