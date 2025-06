Ubjedljiv trijumf odbojkašica

Podgorica, (MINA) – Ženska pionirska odbojkaška reprezentacija Crne Gore ostvarila je ubjedljivu pobjedu na startu Balkanskog prvenstva u Pljevljima.

Crnogorske odbojkašice slavile su protiv Sjeverne Makedonije rezultatom 3:0 (25:11, 25:14i 25:23).

Ekipa selektora Petra Kokovića na najbolji način otvorila je turnir pred domaćom publikom, zahvaljujući seriji servisa kapitenke Nađe Peković povela je 9:0 i već tada najavila konačan epilog.

Samo je u trrećem setu bilo nešto više uzbuđenja, ali je u neizvjesnoj završnici Crna Gora uspjela da preokrene i dođe do pobjede.

U redovima Crne Gore, sve igračice osvajale su poene, a istakle su se Elena Jovanović sa sedam, Mia Pođanin šest, a po pet Sofija Duletić i Klara Đukić.

