Ubjedljiv trijumf Budućnost Volija

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija ostvarili su pobjedu na startu polufinalne serije plej-ofa Admiralbet ABA lige.

Budućnost je večeras u dvorani Morača savladala Crvenu zvezdu 104:70.

Izabranici trenera Andreja Žakelja potpuno su razbili rivala i potvrdili epitet najbolje ekipe ligaškog dijela šampionata.

Dominaciju Budućnosti nije prekinula ni pauza zbog neodgovornih navijača koji su ubacivali predmete na teren, igrala je kao u transu i poslala jasnu poruku pred revanš u Beogradu.

Crvena zvezda nije bila ni sjenka evroligaškog tima, potpuno dekoncentrisano i bezidejno u napadu, sa puno grešaka u odbrani.

Budućnost su do pobjede vodili Rašid Sulajmon sa 24 , Jogi Ferel je ubacio 15, dok je Duan Morgan ubacio 12 poena.

U beogradskom sastavu dvocifreni su bili Filip Petrušev i Jago dos Santoš sa po 11 poena.

Naredna utakmica biće odigrana u čevrtak u Beogradu.

