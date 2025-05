Ubjedljiv poraz SC Derbija od Crvene zvezde

Podgorica, (MINA) – Košarkaši SC Derbija poraženi su danas u Beogradu od Crvene zvezde 105:77, u odgođenoj utakmici 27. kola Admiralbet ABA lige.

Crvena zvezda je, u meču koji nije imao rezultatski značaj, opravdala očekivanja i bez većih problema došla dpo pobjede.

U međusobnim duelima, u ABA ligi, dobila je svih deset mečeva.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Filip Petrušev sa 17, dok je Luka Mitrović ubacio 15 poena.

U ekipi SC Derbija po 17 poena ubacili su Erik Nil i Zoran Nikolić.

