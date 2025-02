Ubjedljiv poraz košarkaša od Njemačke

Podgorica, (MINA) – Košarkaška reprezentacija Crne Gore poražena je večeras u Podgorici od Njemačke 95:76, u petom kolu D grupe kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

Crna Gora je tako propustila šansu da pobjedom kolo prije kraja osigura plasman na Eurobasket, pa će se za prolaz na šampionat boriti u posljednjem kolu.

Izabranici Boška Radovića su uprkos porazu večeras mogli da osiguraju plasman, ali je Švedska u Botevgradu poražena od Bugarske 81:77, pa će putnici na Evropsko prvenstvo iz D grupe biti poznati tek nakon posljednjeg kola.

Njemci su kontrolisali igru tokom cijelog meča u dvorani Morača, a crnogorska selekcija ni u jednom trenutku nije imala prednost.

Aktuelni svjetski prvaci su već nakon četiri minuta igre imali plus devet (12:3), a takvu prednost su zadržali do kraja prve dionice (26:17).

Iako je Crna Gora bila konkurentna u drugoj četvrtini, zaostatak je do poluvremena bio dvocifren, pa se na pauzu otišlo sa 55:38.

U drugom poluvremenu Njemačka je nastavila da uvećava prednost i sigurno privela utakmica kraju.

Njemce su do pobjede predvodili Timan sa 16, Tibor Plajs sa 14 i Isak Bonga sa 14 poena.

Kod „pancera“ dvocifren je bio i Nelson Vajdman, koji je upisao deset poena.

U crnogorskoj selekciji najefikasniji je bio Marko Simonović sa 22, a istakao se i Vladimir Mihailović sa 18 poena.

Bugarska je u Botevgradu nakon drame i produžetka savladala Švedsku 81:77.

Bugare je do pobjede predvodio Saša Vezenkov, koji je odigrao jednu od najboljih utakmica u karijeri sa 40 poena i 18 skokova.

U posljednjem kolu, koje je na programu u nedjelju, Crna Gora će gostovati Švedskoj, a Njemačka dočekuje Bugarsku.

Crna Gora sada ima tri pobjede i dva poraza, kao i Njemačka, dok su Bugarska i Švedska upisale po dvije pobjede i tri poraza.

