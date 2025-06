Ubjedljiv poraz crnogorskih omladinaca

Podgorica, (MINA) – Omladinska fudbalska reprezentacija Crne Gore poražena je danas u Bukureštu od Danske 5:0, u utakmici drugog kola A grupe Evropskog prvenstva za igrače do 19 godina.

To je drugi poraz crnogorskih omladinaca na šampionatu, nakon što su na startu izgubili od Rumunije 2:1.

Crnogorska selekcija odigrala je najlošiji meč od kada je formirana i bila totalno nemoćna na stadionu Rapida u Bukureštu.

Danska je od prvog zvižduka sudije izgledala mnogo spremnija, bila je jača u duelu i konkretnija, dok su crnogorski fudbalseri svega nekoliko puta prešli centar.

Do pobjede došla je golovima Viluma Bertelsena u 9. i Mikea Temsena u 32. i 52. i Džonatana Agjekumua

u 68. i 74. minutu.

Najbolju priliku za Crnu Goru imao je Marko Tadić, koji je nakon dodavanja Marka Perovića pogodio prečku.

U drugom meču te grupe, u 20 sati na stadionu Anhel Jordanesku, sastaće se Rumunija i Španija.

Crna Gora će takmičenje u grupi završiti 19. juna duelom sa Španijom.

