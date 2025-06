Ubjedljiv poraz crnogorskih omladinaca u Bukureštu

Podgorica, (MINA) – Omladinska fudbalska reprezentacija Crne Gore poražena je danas u Bukureštu od Španije 5:0, u utakmici trećeg kola A grupe Evropskog prvenstva za igrače do 19 godina.

Branilac trofeja bio je prejak za izabranike selektora Nenada Vukčevića.

Crna Gora je malo prikazala pozitivnih stvari u Bukureštu, izgledala je nemoćno i neorganizovano.

Španija je do pobjede i prvog mjesta u grupi došla golovima Kim Đunjenta u 14, 28. i 65, Đana Virhilija u 16. i Peja Uestamendija u 35. minutu.

Crna Gora je debitantski nastup na šampionatima Evrope, bez dvojice najboljih igrača, završila bez bodova, nakon poraza od Rumunije 2:1 i Danske 5:0.

