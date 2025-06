Ubjedljiv poraz crnogorskih košarkašica

Podgorica, (MINA) – Ženska seniorska košarkaška reprezentacija Crne Gore poražena je u Ljubljani, u kontrolnom meču, od Slovenije 62:42.

Loša treća četvrtina koštala je crnogorsku selekciju povoljnijeg rezultata.

Crnogorski tim pravio je mnogo grešaka, imao loše procente šuta, što je Slovenija iskoristila i dobila taj dio meča 21:2 i riješila pitanje pobjednika.

Najefikasnija u crnogorskoj selekciji bila je Zorana Radonjić sa devet, Bojana Kovačević je ubacila sedam, a po pet Jelena Vučetić, Milica Jovanović i Marija Leković.

Crnogorska reprezentacija već sjutra putuje za Bolonju, gdje će u petak igrati protiv Italije posljednji test pred polazak za Brno, gdje će igrati grupnu fazu Evropskog prvenstva.

Crnogorske košarkašice tokom priprema doživjele su dva poraza od Srbije na Zlatiboru.

Zatim su učestvovale na Igrama malih zemalja Evrope u Andori, gdje su osvojile zlato, jer su na pet utakmica ostvarile četiri pobjede (protiv Luksemburga, dva puta protiv Kipra i nad selekcijom Andore).

Ženski Eurobasket igra se od 18. do 29.juna u četiri države (Češka, Njemačka, Italija i Grčka), a crnogorska reprezentacija grupnu fazu igraće u Brnu, gdje će joj pored domaćina Češke, rivali biti šampion Evrope Belgija i selekcija Portugala.

Crna Gora će na startu šampionata, 19. juna, igrati sa Češkom.

Dan kasnije sastaće se sa Belgijom, dok će 22. juna rival biti Portugal.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS