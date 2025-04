U nedjelju protest zbog promjene grba Dečića

Podgorica, (MINA) – Grupa entuzijasta, bivih fudbalera i sportskih radnika, navijača Dečića najavila je da će 27. aprila organizovati protestni skup povodom promjene grba tog fudbalskog kluba.

Inicijativni odbor pozvao je sve ljubitelje Dečića, sve one kojima je plavo-bijela boja u srcu, da na miran i dostojanstven način ukažu sadašnjem rukovodstvu da je pogriješilo.

“Klub sljedeće godine slavi veliki jubilej – vijek postojanja i smatramo da nije primjereno da se zašitni znak Dečića mijenja, posebno ne zbog ljudi koji su pisali istoriju Dečića na terenima širom bivše Jugoslavije, stoji u saopštenju dostavljenom agenciji MINA.

Navodi se da ispravnost inicijative potvrđuje i podrška, ne samo bivših fudbalera Dečića, već i brojnih sportista i crnogorskih reprezentativaca, osvajača medalja sa najvećih međunarodnih takmičenja.

“Podrška je stigla i od jednog od legendi crnogorskog fudbala, čovjeka koji je rođen u Tuzima i koji je prve fudbalske korake napravio u Dečiću – Refika Šabanadžovića”, stoji u saopštenju.

Inicijativni odbor raduje i podrška građana Tuzi, a treba napomenuti i da je peticiju na drštvenim mrežama potpisalo više od hiljadu ljudi.

“Pozivamo vas u nedjelju, u 12 sati, u centru Tuzi da iskažemo nezadovoljstvo zbog promjene grba FK Dečić. Dođite da branimo tradiciju našeg kluba. Zajedno za grb i plavo-bijele boje”, kazao je u ime inicijativnog odbora Zejnel Muminović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS