Podgorica, (MINA) – Ekipa Šaolin osvojila je prvo mjesto na turniru u basketu 3×3 Montenegro, koji je tokom vikenda održan u Portonovom, dok je drugo mjesto osvojio Termosistem.

Dvodnevnim basket događajem u Portonovom startovao je 3×3 Montenegro LOB Tour 2k23.

Prvog dana u saradnji sa Crnogorskim olimpijskim komitetom (COK) i Ministarstvom prosvjete održana je COK 3×3 liga osnovnih škola (OŠ) na kojoj je nastupilo šest ekipa.

Ekipa iz OŠ “Dašo Pavičić II”, drugoplasirana je bila ekipa OŠ “ Milan Vuković”, dok je treće mjesto pripalo ekipi iz OŠ “Nikola Đurković”.

Na premijernom turniru 3X3 Portonovi 2k23 bilo je prijavljeno rekordnih 28 ekipa, a prvog dana 18 ekipa igralo je kvalifikacije. Finalisti su bili ekipe Dojč i Louis Scola, čime su obezbijedili mjesto u glavnoj fazi turnira.

U nedjelju su se u Portonovom, deset ekipa koje su bile najbolje plasirane po FIBA rankingu i finalisti kvalifikacionog turnira, borile za prvo mjesto.

Nakon grupne faze i eliminacionih mečeva, u finalu su se sastale ekipe Šaolin i Termosistem.

Nakon žestoke borbe pod obručem, uz mnogo dobrih i uzbudljivih poteza finale je osvojila ekipa Šaolin koju čine: Aleksa Vujadinović, Ibrahim Cenović, Marko Vesković i Vladimir Marljukić.

Drugoplasirana ekipa Termosistem nastupila je u sastavu: Dejan Džaković, Dejan Posuka, Dražen Otašević i Goran Posuka.

Ekipa Šaolin osvojila je nagradu od hiljadu EUR, a Portonovi je obezbijedio i dodatne nagrade za osvajače turnira, dva noćenja u Portonovi rizortu + paket suplementacije od kompanije Level Up za sve članove ekipe.

Termosistem je osvojio nagradu od 400 EUR, a od rizorta Portonovi dobili su i večeru u restoranu Square Portonovi.

Menadžer Portonovi trening studija Filip Vujadinović rekao je da je Portonovi 3×3 Open turnir u potpunosti ispunio očekivanja.

“Imali smo dva dana veoma kvalitetnih mečeva, ali isto tako imali smo i bogat kulturno zabavni program”, rekao je Vujadinović.

On je rekao da je Portonovi trening studio, pored bogate ponude kada su u pitanju individualni treninzi, grupni trenizi u samom studiju, sada već i na otvorenom.

Vujadinović je kazao da polako postaje prepoznatljiv po organizaciji sportskih događaja, što ih jako raduje.

On je naglasio da je dobra saradnja i sa lokalnom zajednicom.

“Pored toga, ove godine imamo saradnju sa Crnogorskim olimpijskim komitetom, sa Košarkaškim savezom Crne Gore, Dječjim fitness centrom Smart gym iz Podgorice sa kojim organizujemo veliki broj dječjih događaja”, rekao je Vujadinović i dodao da se nada da će ta saradnja vremenom biti pojačana.

Kako je kazao, nadaju se da će saradnja biti pojačana, kako bi mladima dali pravi primjer i usmjerili ih na sport i zdrave stilove života.

“Realizovali smo veoma uspješno dva sportska događaja, u pitanju je novogodišnja trka i Portonovi kids games, znači za najmlađe smo organizovali takmičenje”, rekao je Vujadinović.

On je kazao da će sada svakog mjeseca imati po jedan sportski događaj za djecu, a očekuje se i Aquathlon i još neka iznenađenja kada su sportski događaji u pitanju.

Projekt menadžer turnira 3X3 Montenegro, Boris Sekulić, rekao je da su prezadovoljni kako je protekao turnir sa kojim su otvorili ovogodišnju sezonu.

“Prelijepa lokacija svakako je doprinijela da turnir bude još ljepši nego što bi inače bio. Trenutno sam pun utisaka i mogu reći da sam ponosan na sve igrače koji su došli i pokazali ono što umiju”, naveo je Sekulić.

On je kazao da raduje broj ekipa, kojih je bilo 29.

“Imali smo ekipu iz Hrvatske. Ono što me najviše raduje je kvalitet samih utakmica, dakle sami krem crnogorske 3X3 košarke je bio ovdje, i zaista mislim da smo svi mogli da uživamo u onome što smo vidjeli”, rekao je Sekulić.

On je naveo da je u Portonovom održan prvi turnir ovogodišnjeg Montenegro 3X3|Lob Tour-a.

Ostali turniri, kako je kazao Sekulić, biće održani u Podgorici, Baru, Bijelom Polju, Pljevljima, Mojkovcu, Ulcinju, Budvi i Nikšiću.

“Tako da nas očekuje jedna bogata sezona i puno prilika za sve naše basketaše da pokažu ono što umiju”, dodao je Sekulić.

Vladimir Marljukić iz Šaolina, pobjedničke ekipe, kazao je da su prezadovoljni rezultatom i dodao da su trenirali skoro svakog dana.

On je rekao da je turnir prošao onako kako su i očekivali.

Marljukić je naveo da ne zna da li će njegova ekipa moći da učestvuje na svim ostalim turnirima, ali će igrati još dosta njih.

Dejan Posuka iz ekipe Termo sistem kazao je da su veoma zadovoljni osvojenim drugim mjestom.

“Finalu se nijesmo nadali, okupili smo se bukvalno u srijedu i dogovorili da igramo turnir”, rekao je Posuka.

On je čestitao ekipi Šaolin, navodeći da se radi o mnogo dobroj ekipi.

“To su mladi momci i želimo im svu sreću u nastavku sezone”, dodao je Posuka.

On je zahvalio firmi Termo sistem koja im je izašla u susret i bila im sponzor na ovom turniru.

“Nadam se da ćemo nastaviti zajedničku saradnju i na daljim turnirima”, dodao je Posuka.

Turneja 3×3 Montenegro Lob Tour 2k23 nastavlja se i basket ovog ljeta stiže u Bar, Bijelo Polje, Pljevlja, Mojkovac, Nikšić, Ulcinj, Budvu i Podgoricu, a o tačnim terminima održavanja turnira javnost i ekipe će biti blagovremeno obaviještene.

