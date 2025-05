Trofeji za atletičare Mornara i atletičarke Sanje

Podgorica, (MINA) – Atletičari Mornara i atletičarske barskog kluba Sanja bili su najuspješniji na 31. ekipnom prvenstvu Crne Gore za juniore i juniorke u Baru.

Šampionat je okupio više od 100 atletičara iz atletskih klubova Sanja, Rudar, Nikšić, Mornar, Cetinje, Lovćen, Podgorica i Orion.

Mornar je do trofeja došao sa 6.221 bodom, ispred atletičara Lovćena i sa 3.255 i Nikšića sa 2.715 bodova.

U konkurenciji juniorki Sanja je slavila sa 5.391 bodom, ispred Oriona iz Ulcinja (4.857) i Mornara (4800).

Najvredniji rezultat na takmičenju ostvario je Matija Vojvodić u trci na 110 metara sa preponoma 14,51 sekunda, koji po IAAF tablicama vrijedi 976 bodova.

