Trofej za Bojanu Gojković

Podgorica, (MINA) – Crnogorska reprezentativka Bojana Gojković pobjednica je međunarodne bokserske revije Beranska rukavica 2025 – Memorijal Žarko Nišavić – Dalton.

Članica Budve je trofej zaslužila ubjedljivom pobjedom protiv Fani Viličić iz Bosne i Herecgovine 3:0.

Za najboljeg stranog boksera proglašen je Davorin Brajković iz Bosne i Hercegovine, najbolji tehničar je Danilo Marković, član BK Pauer boksing.

Priznanje za najperspektivnijeg borca dobio je domaći bokser Petar Milošević iz BK Radnički.

Za najborbeniji par proglašen je duel Armina Adrovića (BK Rarnički) – Radovana Mitića (BK Niš), dok je pehar za fer plej dodijeljen Đorđu Ostojiću, članu BK Lukač (Srbija).

Održano je 17 borbi u uzrastima pioniri, školarci, juniori, mladi i seniori iz Crne Gore, Srbije, Sjeverne Makedonije i Bosne i Hercegovine.

Revija je organizovana u čast Žarka Nišavića – Daltona, legende jugoslovenskog boksa i jednog od članova nekadašnje velike generacije beranskih boksera.

Održana je u organizaciji BK Radnički, a pod pokroviteljstvom Opštine Berane, odnosno Sekretarijata za sport tog grada i Bokserskog saveza Crne Gore.

