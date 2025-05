Trofej odbojkašicama Budućnost Volleya

Podgorica, (MINA) – Odbojkašice Budućnost Volleya osvojile su titulu prvaka Crne Gore u konkurenciji kadetkinja.

Budućnost je danas u finalnom meču savladala ekipu Budve 3:0 (25:19, 25:21 i 25:21).

Šampionke je predvodila Klara Đukić sa 16, Elena Jovanović je dodala 13, dok je Sofija Labović upisala devet poena.

U ekipi Budve istakle su se Viktorija Čoković sa 13 i Jana Mrdak sa deset poena.

Kao trećeplasirane završile su odbojkašice Gimnazijalca iz Kotora, koje su bile bolje od ekipe Galeba rezultatom 3:0 (25:22, 25:19 i 25:15).

Za najbolju igračicu prvenstva proglašena je Klara Đukić iz Budućnosti.

Njene saigračice, Nađa Peković i Elena Jovanović izabrane su za najbolju tehničarku, odnosno primača servisa.

Najbolja srednja blokerka je Sofija Duletić iz Budve, a titulu najboljeg smečera ponijela je Matea Kovačec iz Gimnazijalca.

Za najboljeg libera proglašena je Lara Tošić iz Budućnosti.

