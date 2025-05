Trijumfovali seniori Mornara i seniorke Jedinstva

Podgorica, (MINA) – Atletičari barskog Mornara i atletičarke bjelopoljskog Jedinstva pobjednici su 58. Ekipnog prvenstva Crne Gore za seniore i seniorke.

Šampionat u Pljevljima okupio je više od 40 atletičara iz četiri kluba.

Mornar je u muškoj konkurenciji slavio sa 6.669 bodova, ispred Rudara sa 4.243 i Jedinstva sa 2.152 boda.

Jedinstvo je u ženskoj konkurenciji trofej osvojilo sa 5.849 bodova.

Kao drugoplasirane završile su atletičarke barskog kluba Sanja (5.251).

Organizatori takmičenja bili su Atletski savez i AK Rudar, a pokrovitelj Ministarstvo sporta i mladih.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS