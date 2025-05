Trijumf Budućnosti u derbiju

Podgorica, (MINA) – Šahisti Budućnosti pobjedom protiv ekipe Crnogorca počeli su novu sezonu u Premijer ligi Crne Gore.

U derbiju slavili su 3,5:2,5, a odlučujući poen, nakon šest sati borbe, donio je Aleksandar Predke, protiv Miloša Perunovića.

Ostalih pet duela u ovom meču okončani su remijima, nakon velike borbe i korektne igre.

Pobjedu je ostvarila i ekipa Elektroprivrede koja brani titulu iz prethodne godine.

Do pobjede protiv Herceg Novog nikšićki sastav vodili su velemajstori Nikita Petrov i Mihail Brjakin.

Miloš Vlatković je pobjedom protiv Stefana Mandića donio tri boda Mimozi u duelu sa Damom iz Budve, a ostalih pet partija završeno je remijima.

Rumija je napravila prvi korak ka opstanku savladavši minimalno ekipu Prosvjete, zahvaljujući pobjedama Aleksandre Žerebcove, Rodoljuba Pikule i Nikole Vraneša, dok je ekipa Omladinca Budućnosti neočekivano visoko savladala ekipu Nikšića, rezultatom 5,5-0,5.

U ženskoj ligi, Elektroprivreda i Herceg Novi su maksimalno savladale ekipe Univerziteta i Budućnosti.

U prvoj ligi Zora je 5:1 savladala Mornar iz Bara, dok je istim rezultatom Mladost upisala pobjedu protiv Gambita.

Dijagonale su savladale Rudar 4,5:1,5, dok je Zeta minimalno trijumfovala protiv sastava Berana.

Slobodna je bila ekipa Cetinja.

Otpočela je i Pionirska liga, a favoriti su opravdali očekivanja u prvom kolu.

Takmičenja se nastavljaju sjutra kada će pioniri odigrati tri kola, dok ostale lige igraju partije drugog kola.

Ligaška takmičenja Šahovskog saveza okupila su u Herceg Novom više od 400 šahistkinja i šahista.

Na otvaranju prisutne su pozdravili predsjednik Šahovskog saveza Jovan Milović i Mitar Kisjelica, predstavnik grada domaćina.

Turnir je svečano otvorila ministarka kulture i medija Tamara Vujović, koja povukla i prvi potez u duelu između Aleksandra Predkea i Miloša Perunovića u derbiju Premijer lige između Budućnosti i Crnogorca.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS