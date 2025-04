Trebjesa u finalu

Podgorica, (MINA) – Košarkašice Trebjese igraće u finalu plej-ofa Prvenstva Crne Gore.

Trebjesa je danas u Nikšiću, u revanš meču, savladala Podgoricu 75:47 i sa dva trijumfa izborila meč za trofej.

Prvi duel u Bemaks areni dobila je 49:43.

Nikšićki tim u finalu graće protiv Budućnosti, koja je u dva meča bila bolja od hercegnovskog Primorja.

Budućnost i Trebjesa ove sezone igrali su i finale Kupa Crne Gore.

Najefikasnija u pobjendičkom timu bila je Anđela Rondović sa 22, dok je Mila Mijušković, osima 20 poena, imala i 13 skokova.

U ekipi Podgorice dvocifrene su bile Ljube Andrić sa 15 i Katarina Radulović sa 11 poena.

Prvi meč finala plej-of biće odigran u subotu u Bemaks areni.

