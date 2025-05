Tošić novi predsjednik Udruženja klubova FSCG – Sjever

Podgorica, (MINA) – Ervin Tošić novi je predsjednik Udruženja klubova FSCG – Sjever, odlučeno je na izbornoj Skupštini Udruženja klubova FSCG – Sjever.

Tošić će tu funkciju obavljati u mandatnom periodu od 2025. do 2029. godine, a na mjestu predsjednika zamijenio je Vojslava Došljaka.

Za članove Izvršnog odobra izabrani su Adem Nurković, Dejan Femić, Emir Čekić, Branislav LAban, Samir Fetić, Ivica Ćulafić, Alen Pljakić i Dragan Pešić.

Izbornoj Skupštini prisustvovalo je 20 od ukupno 23 delegata.

Sjednici je prisustvovao i predsjednik Fudbalskog saveza Dejan Savićević.

