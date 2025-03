Tomašević: Pokazali smo kako se bori za grb i naciju

Podgorica, (MINA) – Omladinska fudbalska reprezentacija Crne Gore pokazala je u današnjem duelu sa Gruzijom kako se bori za grb i naciju, poručio je defanzivac Bodin Tomašević.

Omladinska fudbalska reprezentacija plasirala se na Evropsko prvenstvo, nakon što je danas u Tbilisiju, u trećem kolu turnira elitne runde kvalifikacija, savladala selekciju Gruzije 3:1.

Tomašević je, u izjavi nakon meča, rekao da su poslije prvog poluvremena koje je bilo ispod njihovog nivoa, u drugom pokazali srce, volju i kako se bori za grb i naciju.

„ Bog je bio uz nas, pogotov u prvom poluvremenu u kojem smo se svim snagama borili i spašavali“, kazao je Tomašević.

On je zahvalio čitavoj naciji koja je bila uz njih, navodeći da je ovo uspjeh čitave države.

Selektora Nenad Vukčević rekao je da su emocije još prisutne i da će vjerovatno tek sjutra biti svjesni kakav su uspjeh napravili prije svega za fudbalsku u Crnu Goru.

„I jako smo srećni i zadovoljni što će jedna naša selekcija da se plasira na Evropskog prvenstvo“, dodao je Vukčević.

Govoreći o utakmici, on je kazao da se na početku duela jednostavno nijesu dobro snašli.

„Gruzijci su mnogo bolje ušli u meč, poveli i napravili nam nekoliko situacija iz kojih su mogli da dupliraju prednost i poslije bi nam je bilo vrlo teško da se vratimo idu“, naveo je Vukčević.

Kako je rekao, sreća je u nekim momentima bila na njihovoj strani i kako je vrijeme odmicalo polako su hvatali ravnotežu.

„U drugom poluvremenu brzim golovima uspjeli da preokrenemo i onda su, kako je vrijeme odmicalo, Gruzijci padali, a mi smo dobijali još veće samopouzdanje i uspjeli da trećim golom zakucamo pobjedu i samim tim plasiramo se na Evropskog prvenstva“, rekao je Vukčević.

On je čestitao svojoj ekipi i istakao da je to prije svega njihov veliki uspjeh.

„Naravno, čestitao bih i prethodnom stručnom štabu koji je sa njima radio dugo godina i ovo je takođe njihov veliki uspjeh“, dodao je Vukčević.

On je zaključio da će se potruditi i da, kada odu na Evropsko prvenstvo, ne pokvare ovo što su sada napravili.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS