The Ocean Race startuje 10. avgusta, finale u Bokokotorskom zalivu

Podgorica, (MINA) – Najprestižnija međunarodna regata The Ocean Race Europe 2025 startovaće 10. avgusta iz njemačkog Kila, dok će Crna Gora i Bokokotorski zaliv od 15. do 21. septembra biti domaćini spektakularnog finala, saopštili su organizatori.

Prva etapa dužine 850 nautičkih milja vodi flotu do Portsmuta, Engleska, a druga etapa uključuje trku od 1.400 nautičkih milja do Kartahene, uz prolazak ispred obale u Matosinjosu.

Naredna etapa dužine 650 nautičkih milja vodi kroz Mediteran do cilja u Nici, prije nego što flota krene na planiranu četvrtu etapu od 600 nautičkih milja ka Đenovi. Posljednja, peta etapa, duga oko 1.000 nautičkih milja, dovodi posade u Jadran, do cilja u Bokokotorskom zalivu.

Direktor trke Fil Lorens izjavio je da će ruta trke u potpunosti testirati timove u različitim uslovima.

“Trka oko Evrope predstavlja veliki izazov, jer vodi flotu kroz prometne vode Sjevernog mora, kroz uski Engleski kanal, zatim na otvorene vode Atlantika, prije nego što se uhvate ukoštac sa izazovnim uslovima Mediterana i Jadrana“, rekao je Lorens.

Prema njegovim riječima, posade će morati da pruže vrhunske performanse u svim uslovima kako bi stigle do postolja.

“Postoji velika vjerovatnoća da će trka biti odlučena u završnoj bodovanoj regati u Bokokotorskom zalivu”, rekao je Lorens.

Pobjednik trke The Ocean Race Europe biće tim koji osvoji najviše poena tokom trke.

Pobjednik svake etape dobija onoliko poena koliko ima učesnika u trci.

Drugo mjesto dobija poen manje i tako redom.

Dodatni poeni mogu se osvojiti tokom offshore etapa za prva dva tima koja prođu kroz bodovnu kapiju – obično postavljenu ubrzo nakon starta – sa dva poena za prvi brod i jednim poenom za drugi.

Završno pristajanje u Bokokotorskom zalivu uključivaće i kratku obalnu regatu 20. septembra, u kojoj će se dodjeljivati poeni kao za offshore etapu.

Pored borbe za prestižni trofej The Ocean Race Europe, posade će učestvovati i u inicijativi “Racing for the Ocean”, usmjerenoj ka obnavljanju odnosa društva sa okeanima.

Tokom trke, brodovi će biti opremljeni naučnim instrumentima za mjerenje ključnih parametara okeana, kao što su temperatura i salinitet vode, nivo kiseonika i CO₂, koncentracija mikroplastike i eDNA.

Medijski partner Warner Bros. Discovery (Eurosport, TNT Sports, MAX) obezbijediće prenos uživo početka trke u Kilu i završne obalne regate u Bokokotorskom zalivu, uz 14 emisija tokom trke koje će približiti dešavanja sa brodova.

Svako pristanište tokom trke The Ocean Race Europe 2025 imaće Ocean Live Park – prostor gdje posjetioci mogu doživjeti trku izbliza, učiti o zdravlju okeana i okušati se u aktivnostima poput jedrenja i vodenih sportova.

Besplatni The Ocean Live Park-ovi biće centralno mjesto za događaje, programe zabave, ponudu hrane i pića – kao i sve druge aktivnosti koje organizuju The Ocean Race, gradovi domaćini, lokalni sponzori i ostali partneri.

Ključne atrakcije za posjetioce ovih parkova uključuju priliku da se druže sa takmičarskim jedriličarima tokom Fan Dana, obilazak simulacije IMOCA kokpita, zvaničnu prodavnicu Helly Hansen opreme, Volvo Studio, kao i bogat program na glavnoj bini i drugim događajima gradova domaćina i sponzora.

