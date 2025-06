Težak poraz crnogorskih košarkašica

Podgorica, (MINA) – Ženska košarkaška reprezentacija Crne Gore ubjedljivim porazom otvorila je Evropsko prvenstvo.

Izabranice selektorke Jelene Škerović poražene su danas u Brnu, u C grupi, od Češke 89:44.

Podmlađena ekipa Jelene Škerović, bez naturalizovane košarkašice i sa četiri debitantkinje na velikim takmičenjima, nije imao snage za više.

Crnogorska selekcija bila je u igri samo u prvih sedam minuta, imala je i prednost, ali je sve nakon toga bilo za zaborav.

Češka je serijom od 11:0 došla do dvocifrene prednosti, koju je uvećavala do kraja.

Najefikasnija u crnogorskoj selekciji bila je Bojana Kovačević sa osam, dok su po poen manje Zorana Radonjić i Sofija Živaljević.

Utakmica u Brnu kasnila je gotovo 60 minuta zbog kvara na semaforu.

Crna Gora će u drugom kolu igrati sjutra sa zvaničnim prvakom Evrope, selekcijom Belgije (20.15).

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS