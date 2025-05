Test mečevi odbojkaša u Beču sa Austrijom

Podgorica, (MINA) – Muška odbojkaška reprezentacija Crne Gore odigraće u Beču dva kontrolna meča sa Austrijom, koji će biti generalna probu pred debi u CEV Zlatnoj ligi.

Dueli su na programu u petak i subotu.

Selektor Ivica Jevtić za prve utakmice na klupi nacionalnog tima imaće na raspolaganju 16 igrača.

Tokom treninga u Podgorici povrijedio Milutin Pavićević, koji je izvrnuo skočni zglob prilikom doskoka.

Jevtić je najavio da će u mečevima sa Austrijom svi igrači dobiti priliku.

Crna Gora će u debitantskom nastupu u Zlatnoj ligi prvog vikenda, 6. i 7. juna, igrati sa Rumunijom i Letonijom na turniru u rumunskom Mioveniju.

Turnir u Podgorici igra se od 13. do 15. juna, a protivnici Jevtićevom timu biće Češka (13. juna) i Finska (15. juna).

Ligaški dio CEV Zlatne lige crnogorski odbojkaši zaključiće u Strumici, gdje će igrati sa Izraelom (21. juna) i Sjevernom Makedonijom (22. juna).

Na finalnom turniru u Brnu, od 4. do 6. jula, uz domaćina Češku, nastupiće još tri najbolje selekcije sa zajedničke tabele.

