Teniserke sedmoplasirane u Moldaviji

Podgorica, (MINA) – Ženska teniska reprezentacija Crne Gore kao sedmoplasirana završila je nastup na turniru treće grupe Bili Džin King kupa u Moldaviji.

U odlučujućem meču protiv Andore slavile su protiv 2:1.

U prvom meču, Petra Mirković je predala meč Žudi Kartana Alani u drugom setu pri rezultatu 2:6, 0:1, a izjednačila je Tea Nikčević koja je dominantno savladala Lauru Pihel 2:0 (6:1 i 6:0).

Odlučujući poen za Crnu Goru osvojen je u dublu, gdje su Tea Nikčević i Iva Lakić savladale par Alana/Pihel 2:0 (6:0 i 6:4).

“Tim predvođen selektorom Milošem Karadžićem pokazao je borbenost, kvalitet i timski duh tokom cijelog takmičenja. Iako su naišle na otpor jačih protivnika u pojedinim susretima, crnogorske teniserke ostavile su pozitivan utisak i pokazale potencijal za više domete u narednim sezonama”, stoji u saopštenju Teniskog saveza Crne Gore.

