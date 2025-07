Talentovani Dujaković pojačao SC Derbi

Podgorica, (MINA) – Talentovani hrvatski košarkaš Zvonimir Dujaković karijeru će nastaviti u SC Derbiju, saopšteno je iz tog kluba.

Dujaković, koji ima 17 godina, visok je 205 centimetara.

Karijeru je počeo na poziciji beka, ali se vremenom, usljed rasta, prebacio na krilo.

“Sada je polivalentan košarkaš koji igra na svim pozicijama od 1 do 5 po potrebi. Dolazi iz Cibone, sa kojom je upravo osvojio kadetsko prvenstvo Hrvatske, kao najbolji igrač finala protiv Zadra, gdje je postigao 20 poena”, stoji u saopštenju SC Derbi.

Dujaković je dvije godine zaredom bio MVP prvenstva Hrvatske, a član je i kadetske i juniorke reprezentacije.

