Takmičari Žabljaka uspješni u Sarajevu

Podgorica, (MINA) – Takmičari Kluba praktičnog streljaštva Soa Žabljak osvojili su dvije zlatne medalja u pojedinačnoj konkurenciji, a bili su i dio crnogorskog tima koji je trijumfovao na državnom šampionatu u Sarajevu.

U pojedinacnoj konkurenciji, divizija- Standard, najbolji je bio član žabljačkog kluba Ljubo Vujičić, dok je u diviziji prodakšn optik pobijedio njegov klupski drug Edin Ramović.

U ekipnoj konkurenciji, Žabljačani Vujičić i Saveljić sa članovima Rumije Vulićem i Noveljićem, nastupajući kao ekipa Montenegro trijumfovali su u diviziji standard.

Prvenstvo u Sarajevu okupilo je više od 120 takmičara iz Slovenije, Htvatske, Crne Gore, Srbije i Bosne i Hercegovine

