Sutjeska u plej-ofu

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Sutjeske plasirali su se u plej-of Prve A EKO crnogorske košarkaške lige.

Sutjeska je večeras u Nikšiću, u revanš meču baraža, savladala Primorje 81:73 i nadoknadila zaostatak iz Igala.

Primorje je prvi meč dobilo 77:70.

Hercegnovski tim vodio je u večem dijelu meča u Nikšiću, na poluvremenu bilo je 41:35, a sredinom treće četvrtine razlika je iznosila i maksimalnih osam poena (49:41).

Sutjeska je, pet i po minuta prije kraja, preokrenula na 62:60 i najavila uzbudljiv finiš, u kojem se bolje snašla i došla do željenih osam razlike.

U redovima Sutjeske, Milić Starovlah je ubacio 22, Vebster je dodao 19, dok je Filip Barović meč završio sa 17 poena i 11 skokova.

U ekipi iz Herceg Novog najbolji je bio Ognjen Čarapić sa 19 poena.

Sutjeska će u polufinalu igrati protiv SC Derbija.

Drugi polufinalni par čine Budućnost Voli i Podgorica Bemaks.

