Sutjeska protiv Dinama iz Bresta, Dečić sa Sileksom

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Sutjeske u prvom kolu kvalifikacija za Ligu konferencije igraće protiv bjeloruskog Dinama iz Bresta, dok će rival Dečića biti Sileksa iz Sjeverne Makedonije, odlučeno je žrijebom u Nionu.

Oba crnogorska predstavnika biće domaćini u prvim mečevima.

Prvi mečevi biće odigrani 10. jula, dok su revanši sedam dana kasnije.

Ranije danas odlučeno je da rival Budućnosti u kvalifikacijama za Ligu šampiona bude jermenska Noa.

