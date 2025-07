Sutjeska poražena u nadoknadi

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Sutjeske poraženi su večeras u Nikšiću od bjeloruskog Dinamo Bresta 2:1, u prvoj utakmici prvog kola kvalifikacija za Ligu konferencije.

Bjeloruski tim poveo je u 25. minutu, Artjom Bikov je sa oko 30 metara pogodio i savladao Vladana Giljena.

Poravnao je Vasko Kalezić u 88. minutu iz jedanaesterca.

Pitanje pobjednika riješio je autogol Meda Jukovića u 95. minutu.

On je, nakon ubacivanja iz kornera, nespretno zahvatio loptu glavom i savladao svog golmana.

Revanš utakmica na programu je narednog četvrtka u mađarskom Zalaegersegu.

