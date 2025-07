Sutjeska nadoknadila zaostatak i izborila plasman u drugo kolo

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Sutjeske igraće u drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencije.

Sutjeska je večeras u mađarskom Zalaegersegu, u revanš meču, pobijedila bjeloruski Dinamo Brest

2:0 i nadoknadila zaostatak iz prvog meča.

Dinamo je u Nikšiću slavio 2:1.

Do pobjede i drugog kola došla je golovima Ivana

Vukčevića u 74. i Vasilija Čavora u 89. minutu.

Sutjeska će u drugom kolu kvalifikacija igrati protiv izraelskog Beitara iz Jerusalima.

