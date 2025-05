Startuje Basket u mom kvartu

Podgorica, (MINA) – Kvalifikacionim turnirom na otvorenom terenu iza univerzitetskog Sportskog- kulturnog centra u subotu će početi četvrto izdanje manifestacije Basket u mom kvartu, saopšteno je iz Sekretarijata za sport Glavnog grada.

Nadmetaće se 16 ekipa, a tri najbolje izboriće mjesto na završnom turniru, 7. juna u Njegoševom parku.

Uz plasman na finalni događaj ekipa koja osvoji prvi kvalifikacioni turnir zaradiće 200 EUR i po basketašku loptu marke Wilson, kao nagradu od zlatnog sponzora Vezuv Volcana.

Drugoplasirani tim će biti nagrađen slušalicama, od sponzora Crnogorskog Telekoma, dok će Monteko obezbijediti pakete osvježavajućih napitaka za igrače ekipe koja kvalifikacioni turnir završe na trećem mjestu.

Novost je da će biti proglašen i MVP kvalifikacionog turnira, koji će dobiti poklon vaučer za trgovinu u Dunk Shop-u u iznosu od 50 EUR.

Naredni kvalifikacioni turniri na programu su 17. maja (teren iza Aple bara), 25. maja (na Zabjelu, u dvorištu Resursnog centra) i 31. maja (Orjenska ulica).

“Koliko je interesovanje za učešće, govori podatak da su sva mjesta za kvalifkacione turnire, njih 64, odavno popunjena! Ekipe koje žele da učestvuju, a još uvijek se nijesu prijavile, to mogu učiniti putem maila [email protected], a organizatori će ih kontaktirati u slučaju odustajanja neke od registrovanih ekipa”, saopšteno je iz Sekretarijata za sport.

Pokrovitelj sportsko-rekreativne manifestacije je Sekretarijat za sport Glavnog grada, a tehnički organizator Košarkaški klub Junior.

