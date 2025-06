Spajić: Za Budućnost Voli 1,5 miliona EUR

Podgorica, (MINA) – Košarkaški klub Budućnost Voli za narednu sezonu od države dobiće 1,5 miliona EUR, najavio je premijer Milojko Spajić.

On je na društvenoj mreži X napisao da je Budućnost ulaskom u finale Admiralbet ABA lige zaokružila sjajnu sezonu i da je malo falilo da sve kruniše peharom.

“Odlukom Vlade partneri u budućim šampionskim ambicijama Budućnosti biće Monteput i Aerodromi Crne Gore, koji će podržati klub sa 1,5 miliona EUR”, objavio je Spajić.

On je naglasio da je naredna sezona regionalnog takmičenja nova prilika za trofej.

“Zato sa nestrpljenjem čekamo još jednu košarkašku godinu u znaku plavo-bijelih”, dodao je Spajić.

